Жириновский раскритиковал журналиста, поцеловавшего крысу из унитаза

https://static.news.ru/photo/42ab9b66-73a5-11eb-bab7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председателю партии либерал-демократов Владимиру Жириновскому не понравился поступок, который совершил в эфире одного из каналов телеведущий Тимофей Баженов. Поцелуй журналиста с грызуном вызвал у лидера ЛДПР отвращение и депутату пришлось объяснять всю опасность проявления такой «любви» к животным.

Зачем такие вещи показывать? Дети не понимают, что в жизни никаких животных вообще целовать нельзя, а крысу тем более, ведь они переносят больше 20 болезней, от тифа до чумы, — написал депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

Программа Баженова «Как устроен мир» на этот раз была посвящена проблеме нашествия крыс в городах. В один момент журналист достал из туалета крысу и поцеловал её в нос. По мнению Жириновского, «это уже перебор».

Ранее Российский президент Владимир Путин не одобрил предложение Жириновского давать женщинам, которые откажутся от аборта, материнский капитал. Глава страны при этом пошутил, что политик может «и уговорить рожать, и гинекологом работать», сообщал NEWS.ru.