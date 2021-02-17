Путин не поддержал идею Жириновского давать маткапитал за отказ от аборта

https://static.news.ru/photo/8eb918ce-710e-11eb-b1a5-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин не одобрил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского давать женщинам, которые откажутся от аборта, материнский капитал. Глава страны при этом пошутил, что политик может «и уговорить рожать, и гинекологом работать».

Свою идею Жириновский выдвинул во время встречи Путина с лидерами думских фракций. Глава либерал-демократов считает, что россиянкам нужно выделять маткапитал, если они решат оставить ребёнка. При этом неважно, откажется ли мать от младенца при рождении или отдаст в детский дом под опеку государства.

Тяжёлый это вопрос. Он и в моральном плане, и в экономическом. Давайте мы подумаем над этим отдельно. Это такая очень сложная вещь. Она не так просто решается. Конечно, надо сделать всё, чтобы женщину побуждать оставить ребёнка. Это правильно. Но всё-таки нужно делать другими средствами, — ответил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Президент при этом отметил, что сейчас важнее оказать поддержку одиноким россиянкам с детьми на руках. Жириновский, в свою очередь, предложил провести эксперимент с маткапиталом за отказ от аборта хотя бы в одном городе и заверил, что пять из десяти пришедших к врачу, чтобы избавиться от ребёнка, уйдут домой, а предложение должно реализовываться только на добровольной основе.

Мы же не говорим насильно что-то — мы говорим: вам надо родить, иначе ущерб здоровью. Но вы не хотите ребёнка — мы согласны. Мы уговорим доносить и заберём ребёнка обязательно. И заплатим. Иди домой — отдыхай и лечись. Владимир Владимирович, я же не могу пойти гинекологом куда-то и сидеть уговаривать женщин​, — объяснил лидер ЛДПР.

По оценке Жириновского, эта мера даст стране дополнительно от 500 тысяч до миллиона рождений в год. Путин в ответ пошутил, что либерал-демократ «и уговорить может, и гинекологом может работать».

Ранее Путин пообещал рассмотреть возможность использовать деньги из материнского капитала для ремонта квартиры или дома. С предложением обратился лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщал NEWS.ru.