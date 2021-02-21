Жириновского высмеяли в соцсетях из-за совета про похудение

https://static.news.ru/photo/691161a0-7454-11eb-a97e-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи соцсетей высмеяли предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского запретить россиянам весить больше 80 кг, а госслужащим — больше 100 кг. По его мнению, затраты государства на решение проблем со здоровьем у полных людей лишают здоровых граждан бюджетных средств.

Жириновский предложил считать его тело эталоном для россиян, — отреагировал на предложение лидера либерал-демократов пользователь под ником «Мысли президента».

А сам Жириновский сколько весит? Или он не россиянин, — задаётся вопросом пользователь Right Now.

Многие россияне в соцсетях отнеслись к предложению главного либерал-демократа страны с иронией, другие — с возмущением, третьи — вспомнили, что подобные инициативы — вполне в духе Жириновского.

Жириновский иногда сказанёт — хоть стой, хоть падай, — прокомментировала одна из юзеров предложение главы ЛДПР.

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Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко оценил предложения коллеги, отметив, что в некоторых профессиях рост и вес имеют значение, но устанавливать определённые границы неприемлемо с точки зрения прав человека.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский раскритиковал журналиста Тимофея Баженова, поцеловавшего в эфире своей программы крысу, и призвал закрыть его передачу. По мнению депутата, поцелуй журналиста с грызуном вызвал у него отвращение и ему пришлось объяснять всю опасность проявления такой любви к животным.