Жириновского высмеяли в соцсетях из-за совета про похудение

https://static.news.ru/photo/691161a0-7454-11eb-a97e-96000091f725_660.jpgВладимир ЖириновскийФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пользователи соцсетей высмеяли предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского запретить россиянам весить больше 80 кг, а госслужащим — больше 100 кг. По его мнению, затраты государства на решение проблем со здоровьем у полных людей лишают здоровых граждан бюджетных средств.
Жириновский предложил считать его тело эталоном для россиян, — отреагировал на предложение лидера либерал-демократов пользователь под ником «Мысли президента».
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко оценил предложения коллеги, отметив, что в некоторых профессиях рост и вес имеют значение, но устанавливать определённые границы неприемлемо с точки зрения прав человека.
Как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский раскритиковал журналиста Тимофея Баженова, поцеловавшего в эфире своей программы крысу, и призвал закрыть его передачу. По мнению депутата, поцелуй журналиста с грызуном вызвал у него отвращение и ему пришлось объяснять всю опасность проявления такой любви к животным.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram