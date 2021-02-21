Онищенко оценил идею Жириновского ограничить вес россиян

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что в некоторых профессиях рост и вес имеют значение, но устанавливать определённые границы неприемлемо с точки зрения прав человека.
Онищенко назвал вопрос избыточного веса очень важным, Он считает, что правильно было бы не устанавливать конкретную норму, а рекомендовать человеку придерживаться веса, который соответствует физическому складу человека.
Самая простая формула расчёта веса — это рост минус сто. Представьте, если у молодого человека два метра роста, для него сто килограммов как раз будет физиологической нормой. Во-вторых, это, конечно, абсолютно неприемлемо с точки зрения прав человека и так далее. Есть профессии, в которых и рост, и вес играет большую роль, например, в профессии космонавта, но это не относится к чиновникам, — заявил депутат Госдумы.
Бывший главный санитарный врач считает высказывание Жириновского желанием напомнить, что здоровье человека любой профессии является не только достоянием этого человека, но в какой-то мере и государства,
Ранее руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил рекомендовать чиновникам иметь вес не больше 100 килограммов. Он считает, что люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, а нормально чувствующие себя люди — недополучают от государства.
Как писал NEWS.ru, врач-диетолог Наталья Григорьева заявила, что нормативы по весу, озвученные Жириновским, ничем не подкреплены и не имеют под собой оснований. Она напомнила, что вес не является однозначным показателем здоровья. Например, есть худые люди, у которых проблем со здоровьем не меньше, чем у страдающих ожирением.