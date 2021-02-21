Онищенко оценил идею Жириновского ограничить вес россиян

https://static.news.ru/photo/f8bbbbe6-7451-11eb-93b4-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что в некоторых профессиях рост и вес имеют значение, но устанавливать определённые границы неприемлемо с точки зрения прав человека.

Онищенко назвал вопрос избыточного веса очень важным, Он считает, что правильно было бы не устанавливать конкретную норму, а рекомендовать человеку придерживаться веса, который соответствует физическому складу человека.

Самая простая формула расчёта веса — это рост минус сто. Представьте, если у молодого человека два метра роста, для него сто килограммов как раз будет физиологической нормой. Во-вторых, это, конечно, абсолютно неприемлемо с точки зрения прав человека и так далее. Есть профессии, в которых и рост, и вес играет большую роль, например, в профессии космонавта, но это не относится к чиновникам, — заявил депутат Госдумы.

Бывший главный санитарный врач считает высказывание Жириновского желанием напомнить, что здоровье человека любой профессии является не только достоянием этого человека, но в какой-то мере и государства, передаёт РИА Новости.

Ранее руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предложил рекомендовать чиновникам иметь вес не больше 100 килограммов. Он считает, что люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, а нормально чувствующие себя люди — недополучают от государства.

Как писал NEWS.ru, врач-диетолог Наталья Григорьева заявила, что нормативы по весу, озвученные Жириновским, ничем не подкреплены и не имеют под собой оснований. Она напомнила, что вес не является однозначным показателем здоровья. Например, есть худые люди, у которых проблем со здоровьем не меньше, чем у страдающих ожирением.