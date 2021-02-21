Диетолог раскритиковала нормативы Жириновского по весу для россиян

https://static.news.ru/photo/6b67d004-7451-11eb-a448-96000091f725_660.jpg Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano/Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Григорьева заявила, что нормативы по весу для жителей России и российских чиновников, озвученные председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, ничем не подкреплены и не имеют под собой оснований.

Это какие-то неграмотные рекомендации. Жириновский просто хайпует, вот и всё, делает из себя эксперта. Бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес, — передаёт слова диетолога РЕН ТВ.

По её словам, вес не является однозначным показателем здоровья. Так, есть спортсмены, которые могут весить свыше 100 кг, а есть худые люди, у которых не меньше проблем со здоровьем, чем у тех, кто страдает ожирением. Эксперт напомнила, что есть специальные критерии для оценки оптимального веса, индивидуального для каждого. Такие, как индекс массы тела.

Показатель веса не является критерием. Есть масса людей, у которых нет избыточного веса, но масса других проблем — у тех же чиновников. Сосудистые патологии, с холестерином тем же, — указывает Григорьева.

При этом она задалась вопросом, почему для обычных россиян и для чиновников у Жириновского разные требования по разрешённому весу.

Мне кажется, что если их там проанализировать всех, они все такие достаточно упитанные будут. Как и сам Жириновский, — сказала диетолог.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР предложил законодательно запретить россиянам толстеть. Он настаивал, что чиновники в России не должны весить более 100 кг, а те, кто не связан с государственной службой, должны весить ещё меньше — до 80 кг.