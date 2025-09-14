Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 19:56

Лазанья по-шустрому: готовится за 20 минут без теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта лазанья по-шустрому готовится за 20 минут без теста. Блюдо отличается нежностью: слои лаваша во время приготовления пропитываются соусом бешамель и томатной начинкой, а расплавленный сыр образует золотистую корочку.

Для приготовления обжарьте 500 г мясного фарша с луком и морковью, добавьте 400 г томатов в собственном соку, тушите 10 минут. Для соуса растопите 50 г сливочного масла, добавьте 2 ст. л. муки, влейте 500 мл молока, взбейте до густоты. В форму выкладывайте слоями: лаваш (предварительно нарезанный по размеру формы), фарш, соус бешамель, тертый сыр. Повторите 3-4 слоя. Выпекайте 20 минут при 180 °C.

Лаваш идеально заменяет тесто — он не размокает, сохраняет форму и придает блюду легкую хрусткость. Это блюдо оценят даже приверженцы традиционной кухни!

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с фаршем и макаронами для сытного ужина: простой рецепт хозяйкам на заметку.

