Лавров счёл опасным влияние институтов гражданского общества на выборы

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В Духовном управлении мусульман России сообщили, что испытывают беспокойство за Таджикистан и Узбекистан в связи с приходом талибов (представители запрещённой в РФ террористической организации) к власти в Афганистане. Об этом рассказала «Подъёму» глава пресс-службы Гульнур Газиева.

Мы обеспокоены за наших ближайших соседей — Таджикистан, Узбекистан, но рассчитываем, что наши дипломаты, наше руководство выберет правильную тактику и политику. Талибы — запрещённая в России организация, мы не взаимодействовали...