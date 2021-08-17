Лавров счёл опасным влияние институтов гражданского общества на выборы
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:24, 17 августа 2021
Сергей ЛавровФото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает опасным влияние институтов гражданского общества на российские выборы. Об этом сообщил ТАСС.
Министр сказал, что сотрудничество гражданских обществ приветствуется, если оно вызвано желанием развивать контакты между людьми.
Но если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим, — заявил Лавров.
Выборы в российскую Госдуму состоятся 19 сентября, но голосование начнётся уже 17-го. Также 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России провёл жеребьёвку, по итогам которой бюллетень на выборах в Госдуму возглавила КПРФ. В первую тройку также вошли «Зелёные» и ЛДПР. Всего в бюллетене представлено 154 партии. Последнее место в списке занимает Партия пенсионеров.