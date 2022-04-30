Лавров рассказал анекдот о русофобии, комментируя обвинения в адрес России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес страны в нарушении Устава ООН из-за спецоперации на Украине в эфире телеканала Al Arabiya. Свой ответ он дополнил анекдотом про русофобию, передаёт URA.RU.

В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребёнком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребёнок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребёнка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», — рассказал Лавров.

В конце своего заявления глава российского МИД задал риторический вопрос тем, кто обвиняет РФ за события на Украине. Министр спросил, считают ли они, что власти США делали всё правильно, когда вели войны в Ираке, Сирии и Ливии.

Ранее Лавров заявил, что спецоперация на Украине несёт миру освобождение от влияния Запада. По мнению дипломата, Европа «густо замешана на расизме и комплексе исключительности».

Как сообщалось, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе пятничного выступления заявил, что Пентагон не считает шаги президента РФ Владимира Путина рациональными по отношению к Украине. Посол РФ в США Антонов счёл оскорбительными слова Кирби о России. Он также сообщил, что чиновники американской администрации «основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей» и не желают «замечать бесчисленных преступлений киевского режима», продолжая «накачивать Украину вооружениями». Антонов предположил, что американские власти не заинтересованы в прекращении огня и желают лишь, чтобы американский ВПК получал дополнительные доходы.