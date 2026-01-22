Лаваш с колбасой — это очень вкусный завтрак: начинку этих конвертиков можно менять на свой вкус

Лаваш с колбасой — это очень вкусный завтрак, который готовится за 10 минут. Начинку этих конвертиков можно менять на свой вкус, добавляя помидоры, зелень, грибы или курицу, делая каждый прием пищи уникальным.

Для классического варианта вам понадобятся: 1 лист тонкого лаваша, 150–200 г вареной или варено-копченой колбасы, 100 г твердого сыра, 1–2 ст. л. майонеза или сметаны. Колбасу и сыр натрите на крупной терке. Смешайте их в миске, добавьте майонез и перемешайте — это сделает начинку более однородной. Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники (примерно 15×15 см). На середину каждого куска положите 1–2 столовые ложки начинки. Заверните лаваш конвертиком. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите конвертики швом вниз и обжаривайте с каждой стороны по 2–3 минуты до красивого румянца и хруста. Подавайте горячими.

