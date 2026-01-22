Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 05:46

Лаваш с колбасой — это очень вкусный завтрак: начинку этих конвертиков можно менять на свой вкус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лаваш с колбасой — это очень вкусный завтрак, который готовится за 10 минут. Начинку этих конвертиков можно менять на свой вкус, добавляя помидоры, зелень, грибы или курицу, делая каждый прием пищи уникальным.

Для классического варианта вам понадобятся: 1 лист тонкого лаваша, 150–200 г вареной или варено-копченой колбасы, 100 г твердого сыра, 1–2 ст. л. майонеза или сметаны. Колбасу и сыр натрите на крупной терке. Смешайте их в миске, добавьте майонез и перемешайте — это сделает начинку более однородной. Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники (примерно 15×15 см). На середину каждого куска положите 1–2 столовые ложки начинки. Заверните лаваш конвертиком. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите конвертики швом вниз и обжаривайте с каждой стороны по 2–3 минуты до красивого румянца и хруста. Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные лепешки за 10 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Общество
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Не выбрасываем: печенье из переспелых бананов своими руками
Семья и жизнь
Не выбрасываем: печенье из переспелых бананов своими руками
Раскатываю тесто и посыпаю сахаром — через 15 минут в духовке хрустящие палочки с корицей, ароматные и простые
Общество
Раскатываю тесто и посыпаю сахаром — через 15 минут в духовке хрустящие палочки с корицей, ароматные и простые
Беру творог, пачку теста и немного меда — готовлю болгарскую баницу. Простой и вкусный завтрак
Общество
Беру творог, пачку теста и немного меда — готовлю болгарскую баницу. Простой и вкусный завтрак
Лавашные истории всегда выручают: этот рулет напомнил пельмени, а готовить его 10 минут
Общество
Лавашные истории всегда выручают: этот рулет напомнил пельмени, а готовить его 10 минут
рецепты
завтраки
лаваш
колбасы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР раскрыли планы коалиции желающих на Украину
Супругов Клинтон могут наказать за неявку на допрос по делу Эпштейна
Иностранную броню выжгли точечными ударами: успехи ВС РФ к утру 22 января
Юрист ответил, можно ли получить налоговый вычет за квартиру дважды
Россиянам озвучили, чем могут грозить частые перекуры на работе
Депутат ответил, кто вправе досрочно уйти на пенсию
Диетолог поставила точку в спорах о волшебной пользе хлорофилла
Экс-спецпосланник Трампа по Украине нашел себе престижную работу
Застройщик или частник: у кого дешевле купить квартиру, в чем риски
Золотые правила приготовления чебурека: идеальные тесто и начинка, секреты
Два Abrams и три Leopard не выдержали натиска ВС РФ в зоне спецоперации
Челябинских школьников распустили по домам из-за трескучих морозов
Мужчина попытался прорваться в генконсульство РФ в Нью-Йорке
Что значит икона в сновидениях: секреты сонников
Скандинавская страна отказалась ставить забор на границе с Россией
Россиянам объяснили, кто в 2026 году сможет досрочно выйти на пенсию
Церковная служба во сне: благословение или испытание впереди?
Пенсии многодетных матерей вырастут: что зачтут в стаж, кому ждать прибавки
Стали известны детали проекта соглашения по Гренландии
Психотерапия, зависимость, личная жизнь: где сейчас Сергей Бурунов
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.