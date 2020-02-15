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РПЦ считает, что гражданские жёны приравниваются к «бесплатным проституткам». Священники уверены, что женщины «сами не понимают», что такое брак.

Об этом заявил на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский...