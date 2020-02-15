Продюсер и директор народной артистки РФ Ларисы Долиной Илья Спицын не смог назвать размер её ежемесячной пенсии. По его словам, исполнительница не знает, какую сумму ей должно государство.
Спицын
Десять лет она её не получала, забыли оформить. Потом оформили, что-то стало капать, но никто не знает, куда и что, — заявил Спицын.
Ранее NEWS.ru сообщал, что художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв заявил, что получает «нормальную пенсию», однако умер бы с голоду, если бы не работал. По его словам, продукты и бензин съедают большую часть его нынешнего бюджета. У него пенсия 23 тысячи рублей, плюс за звание добавили 30 тысяч и столько же — за недавно полученный орден.
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