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22 июля 2025 в 23:12

Лайфхак и провал: как жарить хек, чтобы не плакать на кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хек — рыба, которая подкупает своей доступностью и пользой. Но пожарить ее так, чтобы она осталась сочной внутри и хрустящей снаружи, получается не у всех. Я делюсь любимым рецептом, который не требует сложных ингредиентов, зато дает отличный результат. Рыбка съедается моментально, даже без гарнира.

Если хотите готовить быстро, вкусно и уверенно — сохраняйте этот рецепт и берите на заметку мои советы.

Почему хек стоит попробовать?

Хек — нежирная, низкокалорийная рыба, богатая витаминами А, Е, С и группы В. Ее можно включать в детское и диетическое питание, она легко усваивается и практически не имеет противопоказаний. А еще хек бюджетный и продается почти в каждом магазине.

Ингредиенты на 2 порции

  • Хек — 500 г
  • Кукурузная мука — 50 г
  • Сушеный чеснок — 2 г
  • Паприка — 2 г
  • Соль, молотый черный перец — по вкусу
  • Растительное масло — 30 мл

Пошаговый рецепт

1. Выберите и разморозьте рыбу правильно.

Покупайте хек в вакуумной упаковке или с минимальной глазурью. Тушки должны быть целыми и плотными на ощупь. Для разморозки переложите рыбу из морозилки в холодильник на сутки или положите в холодную воду.

2. Подготовьте рыбу.

Срежьте плавники и хвост, тщательно промойте тушку и обсушите бумажными полотенцами.

3. Нарежьте порционно.

Разрежьте хек на кусочки толщиной 1,5–2 см. Так он быстрее прожарится и сохранит форму.

4. Приправьте.

Обсыпьте кусочки солью и перцем, оставьте на 5–10 минут.

5. Подготовьте панировку.

Смешайте кукурузную муку, паприку и чеснок. Панировка из кукурузной муки дает золотистую хрустящую корочку.

6. Запанируйте рыбу.

Каждый кусочек тщательно обваляйте в смеси, чтобы не осталось непокрытых мест.

7. Разогрейте сковороду.

Лучше взять чугунную или тефлоновую. Разогрейте масло на огне чуть выше среднего.

8. Жарьте.

Выложите хек и жарьте 4–5 минут с одной стороны до румяной корочки, затем переверните и обжарьте с другой стороны столько же.

9. Уберите лишнее масло.

Выложите готовую рыбу на бумажное полотенце.

Как подать?

Горячий хек вкусен сам по себе. Можно дополнить овощами, рисом или картофельным пюре. И не забудьте соус — сливочный или чесночный подойдут идеально.

Этим рецептом вы легко докажете, что даже самая простая рыба может стать королем ужина. Сохраняйте в закладки и пробуйте — вам понравится!

Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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