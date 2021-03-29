Lada попала в топ самых дешёвых автомобилей в мире

Составлен список самых дешёвых машин в мире. В нём оказалась самая продаваемая в Индии модель Maruti Suzuki Alto. Купить такую можно за всего 310 тысяч рублей (4,1 тысячи долларов). Разгоняется она всего до 10 км в час, но за такие деньги, хорошо, что вообще едет.
Также издание HotCars
Самым доступным на американском рынке оказался Chevrolet Spark. Машина стоит всего 14,4 тысячи долларов (более одного миллиона рублей), для США — это очень бюджетный вариант.
В Китае самым дешёвым является Hong Guang Mini EV за 4,4 тысячи долларов (около 332 тысяч рублей).
В России авторы рейтинга, конечно, вспомнили про Lada, отметив, что этот автомобиль — «постоянный объект насмешек, печально известный своим низким качеством и безопасностью». Тем не менее, машина стоит около 6,2 тысячи долларов (более 468 тысяч рублей) и она «уже немного больше, чем металлический короб на колёсах».
Ранее NEWS.ru писал, что положительные отзывы получил новый УАЗ «Патриот» в США. Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).