Квартира для пострадавших от домашнего насилия открылась в Петербурге

Кризисная квартира «Надежда» для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия, открылась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Она двухкомнатная и рассчитана на две семьи, находится под охраной и имеет в наличии тревожную кнопку, сообщили «Невские Новости».

Иметь такое убежище женщинам, которые сталкиваются с насилием, крайне важно. За год пандемии таких ситуаций стало больше, понятно почему. Мы надеемся, что это будет сходить на нет и, главное, чтобы в будущем такая квартира не была востребованной, — сказала директор центра социальной помощи семье и детям Анна Щукина.

Она объяснила, что обратившиеся к специалистам получат помощь юристов, психологов, педагогов, социальных работников. При необходимости центр может организовать и медицинскую помощь. Женщины чаще обращаются из-за серьёзных семейных конфликтов, из-за физического и психологического насилия. Также бывает, что квартирой и деньгами распоряжается партнёр, и у них нет возможности жить самостоятельно.

Ранее депутат Госдумы VII созыва Оксана Пушкина заявила, что защитить от домашнего насилия может только соответствующий законопроект. Он готов и проработан, но до сих пор не принят Госдумой.

Также она рассказала, что в России нет объективной статистики жертв семейного насилия. Россия никогда не участвовала в международных исследованиях, посвящённых женской смертности в результате семейно-бытовых конфликтов.