Кузичев не увидел противоречия в поправках Минцифры к закону о СМИ

Минцифры подготовило поправки, по которым государственным СМИ можно будет не сообщать об иностранном финансировании. Секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев не увидел никакого «парадокса и противоречия» в предложенных поправках. При этом журналист отметил, закон об иноагентах следует дорабатывать.

Я не вижу не парадокса, ни противоречия. Логика маркировки иностранных агентов с точки зрения государства — это обеспечения собственной безопасности, государственной, если угодно, простите за пафос. Понятно, что государство, которое само участвует в работе каких-то СМИ в виде финансирования не будет работать против самого себя, если исходить из того, что эта мера противодействия государственным угрозам. Я не очень понимаю всего сыра-бора, не очень понимаю вопли, никакого парадокса и противоречия в этом нет, на мой взгляд, — сказал Кузичев.

Говоря о законе об иноагентах, журналист отметил, что там очень много несовершенных формулировок и норм, при этом «общий посыл и логика является неизбежной и естественной в наше время». Кузичев считает, что этот закон необходимо дорабатывать.