16 октября 2025 в 14:52

Курочка под шубой для особого ужина — это блюдо не оставит равнодушным, а готовится очень просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я впервые приготовил, когда нужно было удивить гостей необычным сочетанием продуктов. Меня поразило, как простая курица под картофельной шубой превращается в настоящий кулинарный шедевр. Теперь это мой проверенный рецепт для сытного семейного ужина — сочный, ароматный и очень красивый.

Для приготовления мне нужно: 2 куриных филе, 4 картофелины, 1 луковица, 2 помидора, 3 столовые ложки сметаны, 3 яйца, 2 зубчика чеснока, соль и перец. Куриное филе разрезаю пополам, отбиваю, выкладываю на противень с фольгой, солю и перчу.

Помидоры нарезаю кружочками и раскладываю поверх курицы. Картофель натираю на крупной терке. В отдельной миске взбиваю яйца со сметаной, добавляю мелко нарезанные лук и чеснок, солю, перчу. Смешиваю эту заправку с картофелем. Равномерно распределяю картофельную массу поверх помидоров. Запекаю в духовке до золотистой корочки около 40–45 минут при 180 °C. Подаю горячим, нарезав на порции.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

еда
курица
рецепты
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
