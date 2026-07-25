Куриные сердечки в сметанном соусе — готовлю, пока картошка варится: нежная вкуснятина на каждый день за копейки

Куриные сердечки в сметанном соусе — готовлю, пока картошка варится: нежная вкуснятина на каждый день за копейки

Куриные сердечки — один из самых недооцененных продуктов. Правильно приготовленные, они получаются сочнее и нежнее куриной грудки. Тушу их в сметане с луком и лавровым листом — получается сытное блюдо с ароматной подливкой, которую хочется есть ложкой.

Ингредиенты

Cердечки куриные — 500 г, лук репчатый — 80 г, сметана — 200 г, морковь — 1 шт., лавровый лист — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, вода — 300 мл.

Как готовлю

Сначала тщательно промываю сердечки, срезаю лишний жир и пленки. Лук нарезаю полукольцами, морковь тру на крупной терке. В сотейнике с маслом обжариваю лук до мягкости, добавляю морковь и сердечки — обжариваю 5–7 минут на сильном огне, пока сердечки не побелеют. Затем вливаю горячую воду, добавляю сметану, соль, перец и лавровый лист. Туши под крышкой на слабом огне 35–40 минут. За 5 минут до готовности добавляю мелко нарезанный чеснок. Подаю с любым гарниром — картошкой, гречкой или макаронами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, я ожидал, что сердечки будут жестковатыми, но они получились невероятно нежными — буквально тают во рту. Сметанный соус загустел идеально, и я выловил из кастрюли лук, который стал сладким и мягким. Советую подавать с картофельным пюре — подливка пропитывает его насквозь.