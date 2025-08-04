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04 августа 2025 в 15:52

Куриные котлеты с кабачком и йогуртом — легкий ужин без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочные котлетки в духовке — отличный вариант для сытного обеда или ужина без лишнего жира. Нежное куриное мясо сочетается с овощами и йогуртом, что делает котлеты мягкими и ароматными. Готовятся они просто и быстро, а подать их можно с легким соусом — вкус будет особенно ярким.

Ингредиенты:

  • куриное филе бедра — 800 г;
  • кабачок — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1/2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • греческий йогурт — 1 ст. л.;
  • специи, сухой чеснок, соль — по вкусу.

Для соуса:

  • греческий йогурт — 100 г;
  • брынза — 50 г;
  • маринованный огурец — 1 шт.

Приготовление:

  1. Измельчите куриное филе, лук и болгарский перец. Добавьте натертый и хорошо отжатый кабачок. Вмешайте яйцо, йогурт, специи и соль.
  2. Сформируйте котлеты ложкой или руками и выложите на пергамент. Запекайте в духовке при 190 °C около 30 минут.
  3. Подавайте с соусом из греческого йогурта, брынзы и мелко нарезанного маринованного огурца.

Ранее сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
курица
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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