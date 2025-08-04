Куриные котлеты с кабачком и йогуртом — легкий ужин без хлопот

Сочные котлетки в духовке — отличный вариант для сытного обеда или ужина без лишнего жира. Нежное куриное мясо сочетается с овощами и йогуртом, что делает котлеты мягкими и ароматными. Готовятся они просто и быстро, а подать их можно с легким соусом — вкус будет особенно ярким.
Ингредиенты:
- куриное филе бедра — 800 г;
- кабачок — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1/2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- греческий йогурт — 1 ст. л.;
- специи, сухой чеснок, соль — по вкусу.
Для соуса:
- греческий йогурт — 100 г;
- брынза — 50 г;
- маринованный огурец — 1 шт.
Приготовление:
- Измельчите куриное филе, лук и болгарский перец. Добавьте натертый и хорошо отжатый кабачок. Вмешайте яйцо, йогурт, специи и соль.
- Сформируйте котлеты ложкой или руками и выложите на пергамент. Запекайте в духовке при 190 °C около 30 минут.
- Подавайте с соусом из греческого йогурта, брынзы и мелко нарезанного маринованного огурца.
Ранее сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.