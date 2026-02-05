Куриные фрикадельки с фетой и оливками в томатном соусе. Рецепт, который спасет любой ужин: быстро, сочно и невероятно вкусно

Фета здесь — не просто добавка, а секретный агент, работающий изнутри. Пока фрикадельки запекаются в томатном соусе, сыр не плавится в лужицу, а остается в виде нежных, солоноватых творожистых островков. Каждый укус — это лотерея: попадется ли вам кусочек оливки, перчинка или эта кремовая вспышка феты, разрезающая легкость курицы.

Разогреваем духовку до 200 °C. Для фрикаделек помещаем 600 г куриной грудки (или готового фарша) в чашу кухонного комбайна. Добавляем 150 г раскрошенной феты, 50 г черных оливок без косточек, 4 измельченных пера зеленого лука, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 2 ч. л. хлопьев турецкого перца, 1 ч. л. сушеного орегано, соль и перец по вкусу. Измельчаем до однородной консистенции. Из полученной массы формируем 16 одинаковых фрикаделек. На дно формы для запекания (примерно 24×32 см) выливаем пару столовых ложек томатной пассаты (протертых помидоров). Смешиваем оставшуюся пассату (около 680 г) с 2 ч. л. турецкого перца, 2 ч. л. орегано, 1 ч. л. чесночного порошка, солью и перцем. Раскладываем фрикадельки в форме и заливаем их приготовленным томатным соусом так, чтобы они были почти полностью покрыты. Запекаем 12–15 минут, пока фрикадельки не пропекутся (проверяем, разрезав одну: внутри не должно быть розового цвета). Готовые фрикадельки посыпаем сверху 50 г раскрошенной феты и горстью мелко рубленой петрушки. Подаем сразу.

