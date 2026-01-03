Новый год — 2026
03 января 2026 в 15:33

Куриные бомбочки а-ля жюльен — готовлю их с двойной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете новое блюдо из куриного фарша? Эти бомбочки — полноценный сытный ужин в миниатюре. Они хороши и горячими, и холодными, поэтому отлично подходят для фуршета или пикника.

Для начинки мелко нарезаю лук и шампиньоны (400 г), обжариваю до мягкости, добавляю соль, специи, 2 измельченных зубчика чеснока, вливаю 100 мл сливок комнатной температуры и тушу под крышкой 5 минут. В 800 г куриного фарша добавляю соль и специи, тщательно вымешиваю и отбиваю для упругости.

Делю фарш на равные части. На пищевой пленке формирую из каждой части тонкую лепешку, в центр выкладываю грибную начинку и тертый сыр (140 г). Аккуратно поднимаю края пленки, соединяю фарш со всех сторон, формируя шар, снимаю пленку, запечатываю шов влажной рукой и обваливаю бомбочку в панировочных сухарях. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Подаю с зеленью и бальзамическим соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

