04 января 2026 в 05:04

Готовлю лепешку с сыром и чесночной намазкой — рецепт ароматного хлеба, от которого не оставляют ни крошки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта лепешка доказывает, что для великолепной выпечки не нужны сложные навыки. Дрожжевое тесто, простая намазка и сыр — а результат выглядит как из пекарни.

В 180 мл теплого молока растворяю 5 г дрожжей и 10 г сахара, оставляю до появления пенной шапки. В миске смешиваю 280–300 г муки с 5 г соли, добавляю опару и 20 г растительного масла, замешиваю гладкое тесто, не липнущее к рукам. Округляю его, кладу на застеленный пергаментом противень, накрываю пленкой и оставляю в тепле подходить.

Для намазки смешиваю 30 г мягкого сливочного масла, 1 яичный желток и 1–2 измельченных зубчика чеснока, добавляю рубленую зелень по вкусу. Подошедшее тесто обминаю и растягиваю в круглую лепешку. Делаю ножом надрезы по всей поверхности, обильно смазываю лепешку намазкой, а в сами надрезы вставляю кусочки сыра (200 г). Снова накрываю пленкой и даю немного подойти. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

