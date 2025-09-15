Курица в мешочке — простой способ поразить гостей необычным блюдом

Курица в мешочке — это идеальное сочетание сочного мяса, нежного картофельного пюре и ароматных грибов, запеченных в золотистой корочке. Блюдо выглядит эффектно, а готовится относительно просто, поэтому отлично подходит для семейного ужина или праздника. Несколько шагов — и вы получите ароматное угощение, которое понравится всем.

Куриные голени (8 шт.) натирают солью и перцем, обжаривают до золотистой корочки. Картофель (250 г) отваривают, разминают с 50 мл молока до пюреобразного состояния. Лук (1/2 шт.) нарезают кубиками и вместе с шампиньонами (100 г) обжаривают до готовности. Слоеное бездрожжевое тесто (500 г) разрезают на квадраты примерно 12×12 см, в центр каждого кладут картофельное пюре, ставят голень вертикально, добавляют грибы с луком и формируют мешочек. Края теста защипывают, смазывают желтком (1 шт.) и отправляют в духовку на 20–25 минут при 180 ℃.

Готовые мешочки подают горячими, можно украсить свежей зеленью. Блюдо сохраняет сочность и аромат даже после остывания, идеально сочетается с салатом или легким соусом. Такая курица в мешочке станет украшением стола и порадует всех любителей вкусной домашней еды.

