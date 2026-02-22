Зимняя Олимпиада — 2026
Курица с идеальной хрустящей корочкой без лишних хлопот: три простых правила, о которых молчат многие хозяйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие сталкиваются с тем, что запеченная курица получается бледной и мягкой вместо румяной и хрустящей. Оказалось, всё решают правильная подготовка и несколько простых шагов. Если соблюдать их, корочка будет золотистой, а мясо останется сочным.

Перед приготовлением обязательно обсушите курицу бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем натрите тушку солью и оставьте в холодильнике минимум на 2–3 часа, а лучше на ночь. Это поможет коже подсохнуть и подготовиться к запеканию.

Перед отправкой в духовку смажьте курицу 1–2 ст. л. растительного масла и при желании слегка присыпьте щепоткой крахмала. Готовьте сначала при высокой температуре, около 200 °C, чтобы образовалась корочка, затем уменьшите нагрев и доведите до готовности.

Важно не накрывать курицу и после приготовления дать ей полежать 5 минут. Корочка останется хрустящей, а мясо — нежным и ароматным.

Ранее сообщалось, что нежное картофельное пюре можно приготовить без плиты и долгой варки. Этот способ особенно выручает, когда нужна всего одна порция и не хочется мыть гору посуды. Все делается прямо в кружке и занимает не больше 2–2,5 минуты.

Проверено редакцией
