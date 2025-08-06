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06 августа 2025 в 10:30

Курица под кабачковой шапочкой! Простой и вкусный рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица под кабачковой шапочкой! Простой и вкусный рецепт для похудения! Идеальное высокобелковое блюдо с сочной курицей и ароматной овощной начинкой. Нежное мясо под золотистой шапочкой из кабачка, моркови и сыра — вкусно, полезно и просто в приготовлении! На 100 граммов около 170 калорий.

Ингредиенты (на 3–4 порции)

  • Мякоть куриного бедра — 500–600 г
  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Легкий сыр (например, моцарелла или адыгейский) — 100 г
  • Сметана — 5 ст. л. (разделить на две части)
  • Свежая зелень (петрушка/укроп) — небольшой пучок
  • Соль, перец, приправы — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте мясо: куриные бедра слегка отбейте, посолите, поперчите и смажьте 3 ст. л. сметаны. Выложите в форму для запекания.
  2. Начинка: натрите морковь и кабачок на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте овощи на сухой сковороде 3–4 минуты, чтобы удалить лишнюю влагу. Добавьте рубленую зелень, оставшуюся сметану (2 ст. л.) и тертый сыр, перемешайте.
  3. Запекание: равномерно распределите овощную смесь поверх курицы. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут до румяной корочки.

Подавайте горячим с овощным салатом или гречкой.

Ранее мы готовили вкусную курицу по-венгерски! Идеально к пюре, рису и макаронам.

кабачки
курица
овощи
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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