https://static.news.ru/photo/36bcfbdc-e8f6-11e9-b976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артём Геодакян/ТАСС

Забастовка курьеров интернет-магазина Ozon, протестующих против задержек зарплаты, завершена. Об этом сообщил председатель профсоюза работников ретейлера Сергей Кузнецов.

Решение о прекращении забастовки было принято по итогам встречи с руководством петербургского филиала Ozon, которое удовлетворило первостепенные требования работников, пишет « Фонтанка ».

Представитель работодателя пошёл навстречу бастующим, обещав выплатить зарплаты за сентябрь в полном объёме, отменить запрет на перенос заданий до выезда со склада, а также прекратить штрафовать персонал за невыполнение задания по вине третьих лиц.

Долги перед сотрудниками менеджмент компании обещал выплатить в течение дня.

По словам Кузнецова, в течение месяца работодатель обещал выполнить требования второй важности. Речь идёт о налаживании учёта рабочего времени, выдачи расчётных листов с расшифровкой и системы оповещения об изменениях в работе.

Как писал News.ru, ранее сотрудники службы доставки Ozon отказались выходить на работу в Петербурге, сославшись на незаконное сокращение зарплаты. Компания летом изменила систему, рассчитывающую бонусы. Кроме того, в ней третий месяц подряд происходят сбои. В результате работники недополучили от 5 до 15 тысяч рублей.

Позднее руководители Ozon провели встречу с бастующими.