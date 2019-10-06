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Руководители интернет-магазина Ozon провели встречу с курьерами, которые отказались выходить на работу в Санкт-Петербурге.

Причиной забастовки стала задержка зарплаты. В Ozon отметили, что на работу не вышли порядка 40 человек, а инициативная группа курьеров составила коллективное обращение к руководству. Компания при этом пообещала проверить все расчёты и рассмотреть каждое обращение, передаёт РИА Новости .

Руководство интернет-магазина предупредило, что из-за инцидента не все посылки могут попасть к клиентам вовремя, однако их оперативно доставят в ближайшие дни.

Руководство пообещала сотрудникам, что некорректные начисления зарплаты за сентябрь будут пересмотрены и устранены 7-8 октября.

Также сформировано два списка вопросов: в первом — срочные, их решат в течение недели. Обсуждение и решение вопросов из второго списка будет происходить в течение октября месяца, — отметили в компании.

В воскресенье директор по инфраструктуре и каналам доставки Нил Спиккетт провёл две встречи с сотрудниками, на которых они передали ему свои требования.

В Ozon подчеркнули, что заказы доставляются, а информация о 200 не вышедших на работу сотрудниках не является достоверной.

Как писал News.ru, компания летом изменила систему, рассчитывающую бонусы. В результате работники недополучили от 5 до 15 тысяч рублей.