В Санкт-Петербурге сотрудники службы доставки Ozon отказались выходить на работу, сославшись на то, что им незаконно урезали зарплату.
Компания летом изменила систему, рассчитывающую бонусы. Кроме того, в ней третий месяц подряд происходят сбои. В результате работники недополучили от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
Участники забастовки написали заявление на имя директора «Интернет-решений» Александра Шульгина, представляющего Ozon в России, сообщает «
Ранее Ozon и Почта Mail.ru объявили о запуске первой в России и одной из первых в мире интерактивной рассылки. Клиенты интернет-магазина получили возможность активировать купоны и принимать участие в опросах прямо в электронном письме, писал News.ru.
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