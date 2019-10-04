https://static.news.ru/photo/941949d8-e78a-11e9-9829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Санкт-Петербурге сотрудники службы доставки Ozon отказались выходить на работу, сославшись на то, что им незаконно урезали зарплату.

Компания летом изменила систему, рассчитывающую бонусы. Кроме того, в ней третий месяц подряд происходят сбои. В результате работники недополучили от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Участники забастовки написали заявление на имя директора «Интернет-решений» Александра Шульгина, представляющего Ozon в России, сообщает « Фонтанка.ру ».

Ранее Ozon и Почта Mail.ru объявили о запуске первой в России и одной из первых в мире интерактивной рассылки. Клиенты интернет-магазина получили возможность активировать купоны и принимать участие в опросах прямо в электронном письме, писал News.ru.