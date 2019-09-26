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Ozon и Почта Mail.ru объявили о запуске первой в России и одной из первой в мире интерактивной рассылки. Клиенты интернет-магазина получили возможность активировать купоны и принимать участие в опросах прямо в электронном письме.

Mail.ru и Ozon первыми на российском рынке реализовали технологию, которая изменит представление пользователей об электронных письмах. Это огромный шаг как для ритейла, так и для рынка почтовых сервисов. Мы рады, что начинаем развивать это направление вместе с таким технологичным и надежным партнером, как Оzon, — сообщила директор по развитию бизнеса Mail.ru Анна Кашницкая.

Новая технология позволяет создавать слайдеры с фото и видео и загружать информацию об актуальных товарах и акциях в момент, когда пользователь открывает письмо, как отмечают создатели, это первый подобный опыт для российских сервисов. В основе интерактивных рассылок технология AMP (Accelerated mobile pages). Она позволяет юзерам управлять полученным контентом и давать обратную связь отправителю. Для этого используются виджеты, кнопки и другие мультимедийные инструменты.

При этом все интерактивные элементы автоматически обновляются для отображения актуальной информации в момент открытия письма. Кроме того, в AMP-письма можно добавить персонализированные настройки: они отражали релевантные предложения для каждого пользователя.

В тестировании интерактивной рассылки участвовало 900 тыс. пользователей Ozon, у которых есть почта Mail.ru. В первых письмах компания использовала две функции сервиса — слайдер с картинками и интерактивный опрос, пройти который можно прямо в письме. Это позволяет разместить больше информации на первом экране, и повысить кликабельность контента в письме. По результатам первых тестов количество кликов на фото в письме со слайдером оказалось на 26% выше, чем в письмах со статичными изображениями, а опросник в письме собирает на 10% больше ответов.

Как отметила руководитель направления e-mail маркетинга Ozon Анастасия Старкова, e-mail рассылка для платформы — один из способов рассказать об акциях и выгодных предложения, поэтому интернет-магазин обращается к новым сервисам при их появлении, чтобы сделать этот канал коммуникации ещё более привлекательным для пользователей.

Ранее News.ru сообщил, что Mail.ru Group и Disney в России и СНГ объявили о заключении соглашения. Согласно ему голосовой ассистент «Маруся» получит функцию быстрого доступа к радио Disney.