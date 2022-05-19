Наказывать взрослых: предложены меры борьбы с подростковым курением Каждый шестой подросток младше 15 лет употребляет никотиновую продукцию на регулярной основе

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По данным председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, Россия занимает первое место в мире по количеству курящих подростков. Потребление табака несёт за собой серьёзные риски для здоровья. Особенно для растущего организма. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает комплекс мер для решения проблемы подросткового курения. NEWS.ru ознакомился с его проектом.

15-летний Лев из Новосибирска начал курить электронные сигареты 2 года назад. Среди его одноклассников это считается модным и престижным. На переменах мальчики собираются за гаражами. Однажды мама Льва Ольга застукала компанию. Женщина была в шоке — у мальчика астма. Курение ему противопоказано. Парень обещал матери бросить пагубную привычку, но через пару месяцев она снова застала его с сигаретой. По словам Ольги, состояние здоровья сына в последнее время ухудшилось. Астма прогрессирует. Недавно Лев оказался в больнице с обострением. Женщина подозревает — это напрямую связано с пагубной привычкой. Лев уверяет мать, что «в этот раз точно бросил». Женщина не верит сыну.

По оценкам специалистов Минздрава, в России средний возраст начала курения табака составляет 17–19 лет, а потребление других никотиносодержащих изделий начинается в возрасте 12–15 лет. В 2015 году ВОЗ провела исследование распространения табака в России среди учащихся школ в пяти городах. Выяснилось, что в среднем 15,1% детей в возрасте 13–15 лет регулярно употребляют табачную продукцию. Среди студентов вузов и колледжей от никотиновой зависимости страдают примерно 75% юношей и 55% девушек.

Lidia Veles/NEWS.ru

Курение приносит наибольший вред именно растущему организму. Физиологически и ментально человек формируется к 20–22 годам. Поэтому потребление сигарет, вейпов, снюсов, электронных систем нагревания табака и прочих продуктов, содержащих никотин, в юном возрасте имеет гораздо более тяжкие последствия для умственного и физического здоровья, чем для взрослых. Дмитрий Давыдов Автор проекта «20 идей по развитию России»

В последнее время развитые страны обращают внимание на регулирование курения среди подростков и молодежи. И принимают радикальные меры, которые оказываются эффективными.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Так с 1 января 2021 года в Сингапуре легальный возраст на покупку, использование, владение, продажу и поставку табачной продукции был поднят с 20 лет до 21 года. По новому закону, если человека не достигшего 21 года, поймали за потреблением, покупкой или хранением табака, ему грозит штрафа до 300 сингапурских долларов (17 000 рублей). Также предусмотрено наказание для человека, который угостил подростка сигаретой. Он заплатит штраф в 500 долларов (28 250 рублей). Если взрослый приобрёл сигареты для лица, не достигшего 21 года, он заплатит в казну 2 500 долларов (141 000 рублей) и 5 000 долларов за повторное нарушение. Предприниматель, который продал подростку сигареты, штрафуется на 5 000 долларов (283 000 рублей), и его лицензия на реализацию табака будет приостановлена. В случае повторного нарушения штраф составит 10 000 долларов, и лицензия изымается навсегда.

Недавний опыт США также доказывает, что повышение легального возраста для потребления никотина является одной из эффективных мер в борьбе с курением в молодом возрасте. 20 декабря 2019 года в Штатах вступил в силу закон, запрещающий продажу сигарет и других никотиносодержащих продуктов лицам младше 21 года. Всего за один год их потребление среди учащихся школ и колледжей сократилось на 28%.

Чтобы сократить число курильщиков среди молодого поколения, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает комплекс мер. Первое — поднять легальный возраст для никотинсодержащей продукции с 18 до 19 лет, через два года — с 19 лет до 20 лет, а через три года — до 21. Люди моложе 21 за покупку, употребление и хранение никотинсодержащей продукции должны нести ответственность. Если нарушение выявлено впервые молодого человека предлагается обязать пройти курс о вреде курения. За повторное нарушение уже будет назначаться штраф.

Штраф станет сдерживающей мерой против контакта с табачными изделиями для совершеннолетних. А для подростков младше 18 лет угроза штрафа в будущем будет мотивировать не начинать курить вообще. По этой же причине и родители будут стремиться не допустить пристрастия к курению у своих детей, — сообщил Давыдов.

pixabay.com

Сегодня распространена практика, когда взрослые люди или более старшие товарищи угощают подростков сигаретами, покупают табачные изделия для них. Эти люди несут наказание, но очень мягкое. Сейчас штраф составляет 1 000 — 2 000 рублей, а для родителей и законных представителей — 2 000 — 3 000 рублей. Существующие штрафы не сопоставимы с катастрофическими последствиями таких поступков, считает Давыдов. Мера ответственности за такие поступки должна быть такая же, как и для граждан, незаконно продающих сигареты, то есть 20 000–40 000 рублей.

Также Давыдов предлагает ужесточить наказание для продавцов, которые продают подросткам сигареты. Помимо существующего штрафа, установить им запрет на продажу никотиносодержащей продукции на 6–12 месяцев. Это необходимо потому что, торговые точки продолжают реализацию сигарет и вайпам несовершенноетным несмотря на запрет. Например, по данным исследования ВОЗ 2015 года, 53,4% курящих подростков Москвы в возрасте 13–15 лет могли беспрепятственно покупать табачную продукцию.

Автор проекта «20 идей по развитию России» обратился в государственные органы с предложением об ужесточении мер воздействия на малолетних курильщиков. Им был получен ответ от председателя Комитета совета федерации по социальной политике. Там сообщили, что законодательная инициатива, предусматривающая резкое увеличение штрафных санкций за нарушение запретов, установленных законодательством, может быть разработана. Это можно сделать на основе статистических, аналитических и иных данных, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования.

В связи с этим комитетом запрошены статистические данные о привлечении к ответственности по статье № 6.23 (Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака) или потребление никотиносодержащей продукции) и части три статьи 14.53 (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями...) кодекса РФ об административных правонарушениях, — сообщили в ведомстве.

Инициативу Дмитрия Давыдова поддержала руководитель общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. Она отметила, что необходимо ужесточить наказание для людей, которые покупают подросткам сигареты. Сейчас нарушители отделываются незначительными штрафами.

Мы видим, что продавцы становятся более законопослушные и не продают сигареты. А вот дети находят новые способы их купить и обращаются к старшим товарищам или даже к незнакомым покупателям с этой просьбой. Анна Сорочинская руководитель общественного совета по проблеме подросткового курения

Сегодня нет механизма контроля за такими нарушителями. Ведь сотрудник полиции не может стоять в торговой точке и наблюдать за ситуацией и доказательной базы никакой нет, отметила она. Чтобы решить эту проблему депутаты должны разработать механизм контроля, ликвидировав пробелы в законодательстве, сообщила Сорочинская.

Подростковое курение имеет пагубное воздействие на детский организм, сообщил NEWS.ru врач-педиатр Евгений Тимаков, поэтому необходимо бороться с этим явлением. У детей никотин нарушает фазы сна, из-за чего происходит гормональная перестройка организма. В результате снижается иммунитет, появляется склонность к ожирению. Также никотиновые смолы влияют на лёгкие. Несформированная слизистая становиться склонной к воспалительным процессам, происходит застой мокроты. Из-за этого в легких формируются реакции, которые способствуют формированию бронхиальной астмы и других заболеваний.

Если предложенные Давыдовым меры удастся реализовать, значительно сократится число потребителей никотинсодержащей продукции среди подростков и молодежи. Молодое поколение, свободное от зависимости, будет здоровее физически и умственно. Оно принесет гораздо больше пользы для развития и процветания страны, считает Давыдов. Однако реализация этой инициативы невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.