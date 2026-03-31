Кулич с ярким цитрусовым ароматом: секрет мягкой выпечки, которая не черствеет неделю

Этот кулич удивляет с первого кусочка: аромат сразу трех цитрусов делает его свежим и необычным. Благодаря сливочному маслу и правильной технологии тесто остается мягким и влажным несколько дней, не крошится и не теряет вкус.
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл;
- дрожжи прессованные — 25 г;
- мука — 500–550 г;
- сахар — 150–200 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- коньяк или ром — 2 ст. л.;
- цедра лимона — 1 шт.;
- цедра апельсина — 1 шт.;
- цедра лайма — 1/2 шт.;
- цукаты или изюм — 150 г;
- сахарная пудра — 200 г;
- лимонный сок — 3–4 ст. л.
Приготовление
В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте немного сахара и муки — оставьте опару подойти. Яйца взбейте с сахаром и солью, затем вмешайте мягкое масло и коньяк. Соедините с опарой и постепенно добавьте муку, замесив мягкое тесто.
Добавьте цедру и цукаты, дайте тесту хорошо подняться. Разложите по формам, заполняя их наполовину, и оставьте еще на расстойку. Выпекайте при 160–170 °C около часа.
Для глазури смешайте пудру с лимонным соком до густоты и покройте остывшие куличи. Выпечка получается ароматной, нежной и долго остается свежей.
