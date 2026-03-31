Кулич с ярким цитрусовым ароматом: секрет мягкой выпечки, которая не черствеет неделю

Этот кулич удивляет с первого кусочка: аромат сразу трех цитрусов делает его свежим и необычным. Благодаря сливочному маслу и правильной технологии тесто остается мягким и влажным несколько дней, не крошится и не теряет вкус.

Ингредиенты:

молоко — 250 мл;

дрожжи прессованные — 25 г;

мука — 500–550 г;

сахар — 150–200 г;

яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 100 г;

соль — 1/2 ч. л.;

коньяк или ром — 2 ст. л.;

цедра лимона — 1 шт.;

цедра апельсина — 1 шт.;

цедра лайма — 1/2 шт.;

цукаты или изюм — 150 г;

сахарная пудра — 200 г;

лимонный сок — 3–4 ст. л.

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте немного сахара и муки — оставьте опару подойти. Яйца взбейте с сахаром и солью, затем вмешайте мягкое масло и коньяк. Соедините с опарой и постепенно добавьте муку, замесив мягкое тесто.

Добавьте цедру и цукаты, дайте тесту хорошо подняться. Разложите по формам, заполняя их наполовину, и оставьте еще на расстойку. Выпекайте при 160–170 °C около часа.

Для глазури смешайте пудру с лимонным соком до густоты и покройте остывшие куличи. Выпечка получается ароматной, нежной и долго остается свежей.

