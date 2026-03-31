Кулич с ярким цитрусовым ароматом: секрет мягкой выпечки, которая не черствеет неделю

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Этот кулич удивляет с первого кусочка: аромат сразу трех цитрусов делает его свежим и необычным. Благодаря сливочному маслу и правильной технологии тесто остается мягким и влажным несколько дней, не крошится и не теряет вкус.

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл;
  • дрожжи прессованные — 25 г;
  • мука — 500–550 г;
  • сахар — 150–200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • коньяк или ром — 2 ст. л.;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • цедра апельсина — 1 шт.;
  • цедра лайма — 1/2 шт.;
  • цукаты или изюм — 150 г;
  • сахарная пудра — 200 г;
  • лимонный сок — 3–4 ст. л.

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте немного сахара и муки — оставьте опару подойти. Яйца взбейте с сахаром и солью, затем вмешайте мягкое масло и коньяк. Соедините с опарой и постепенно добавьте муку, замесив мягкое тесто.

Добавьте цедру и цукаты, дайте тесту хорошо подняться. Разложите по формам, заполняя их наполовину, и оставьте еще на расстойку. Выпекайте при 160–170 °C около часа.

Для глазури смешайте пудру с лимонным соком до густоты и покройте остывшие куличи. Выпечка получается ароматной, нежной и долго остается свежей.

Думаете, пироги — это долго и сложно? На самом деле все гораздо проще: этот рецепт не требует духовки и лишней посуды.

Проверено редакцией
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками
Раскрыт «улов» российских сил ПВО за 11 часов
Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху
Названо число пострадавших после атаки ВСУ по Белгородской области
В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада
В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики
Политолог рассказал, как Зеленский мог стать долларовым миллиардером
Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима»
Дерипаске предложили поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе
В Петербурге ищут желающего купить мастерскую художника Николая II
«Есть ли там VPN»: Клишас раскрыл, когда силовики могут проверить телефон
В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Жалость к Пугачевой, слухи о раке, секрет молодости: как живет Дружинина
В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА
«Жертва собственного гонора»: Драпеко о Пугачевой, Ефремове, Зеленском, ИИ
Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше
Ревва раскрыл секрет долгой жизни столетнего композитора Зацепина
Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю
Катар обратился к России по линии энергетической безопасности
Семьям жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выплатят по 3 млн рублей
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
