Кухня без запахов — мечта реальна: как с помощью лимона и соды вернуть свежесть в дом

Жареная рыба, тушёная капуста или чеснок больше не испортят атмосферу на кухне — есть простой и безопасный способ быстро освежить воздух. Вам не придётся тратиться на химические освежители: всё необходимое наверняка уже есть на вашей кухне. Натуральные ингредиенты не только устранят запахи, но и наполнят пространство приятным ароматом.

Возьмите кастрюлю, налейте в неё воду, добавьте несколько долек лимона или апельсина и 2–3 столовые ложки пищевой соды. Поставьте ёмкость на огонь, доведите до кипения, затем уменьшите нагрев и оставьте кипеть на 10–15 минут. Пар с эфирными маслами цитрусовых и содой распространится по кухне, проникая даже в текстиль — шторы, скатерти, обивку мебели. Для лучшего эффекта проветрите помещение: циркуляция воздуха усилит действие натуральных компонентов. Кроме того, раствором соды с лимонным соком можно протереть столешницы, плиту и разделочные доски — это не только уберёт запахи, но и продезинфицирует поверхности. Такой метод безопасен, экономичен и подходит для регулярного использования.

