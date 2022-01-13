Кудрин: выплаты населению в связи с текущей эпидситуацией пока не нужны

Выплаты россиянам из-за распространения «омикрон»-штамма пока не планируются, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передают РИА Новости. Также он заявил, что пока рано пересматривать прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2022 году из-за распространения нового штамма.

Выплаты населению РФ в связи с текущей эпидситуацией из-за «омикрон»-штамма пока не нужны, — сказал Кудрин.

Он отметил, что на сегодня пока рано пересматривать прогноз ВВП от Минэкономразвития на 2022 год в связи с распространением «омикрона».

Но если потребуется, опыт у России уже есть, — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что на сегодня Россия гораздо лучше подготовлена к новым возможным волнам пандемии коронавируса, нежели это было в самом начале разгула болезни. Он подчеркнул, что вакцинация — это единственная эффективная мера для спасения от летального исхода после заражения.

Говоря о новом штамме «омикрон», представитель Кремля добавил, что, с точки зрения врачей, он является более контагиозным — заразным, — однако протекает легче.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что «омикрон»-штамм коронавируса распространяется намного быстрее, чем вариант «дельта». Он добавил, что по «наблюдению коллег» люди, инфицированные новым вариантом COVID-19, переносят заболевание не слишком тяжело.