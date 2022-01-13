«Расслабляться не надо»: Проценко рассказал об особенностях «омикрона»

«Омикрон»-штамм коронавируса распространяется намного быстрее, чем вариант «дельта», заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что по «наблюдению коллег» люди, инфицированные новым вариантом COVID-19, переносят заболевание не слишком тяжело.

Но расслабляться не надо, потому что индекс контагиозности и скорость распространения «омикрона» гораздо выше, нежели у «дельты». Поэтому спасибо всем, кто носит маски, — сказал он.

Проценко добавил, что «отдал бы кусочек себя, чтобы эта волна коронавируса была последней».

Он также отметил, что рассуждать о количестве больных с «омикроном» в Москве не стоит, потому что по предыдущему опыту распространения вируса очевидно, что ни Россия, ни столица не смогут избежать нового штамма, поэтому подготовка системы здравоохранения началась ещё до Нового года. Врачи готовы, койки развёрнуты, сказал Проценко.

Ранее вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что «омикрон»-штамм несёт в себе наибольшую угрозу для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По его словам, ограничительные барьеры между странами могут быть отменены только в случае, когда у людей будет выработан коллективный иммунитет. Для его достижения необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.