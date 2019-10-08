https://static.news.ru/photo/8493430c-e9d7-11e9-b883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, в декабре 2018-феврале 2019 года судья вместе с двумя подельниками, в число которых входил его сын Александр, требовал от предпринимателя взятку в сумме 64 млн рублей. Стародубцев утверждал, что эти средства необходимы для передачи судьям краевого суда за решение по административному делу, в котором бизнесмен выступал от имени собственников спорных земельных участков.

В феврале Стародубцев был пойман сотрудниками ФСБ с поличным при получении части оговоренной суммы. Возбуждение уголовного дела в отношении него стало возможным только в октябре из-за соблюдения процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей региона.

В ближайшее время следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании Стародубцеву меры пресечения в виде ареста. Дело в отношении его сообщников было возбуждено ранее, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника главка СКР по Москве Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток. Дело передано в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.