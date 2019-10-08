Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, в декабре 2018-феврале 2019 года судья вместе с двумя подельниками, в число которых входил его сын Александр, требовал от предпринимателя взятку в сумме 64 млн рублей. Стародубцев утверждал, что эти средства необходимы для передачи судьям краевого суда за решение по административному делу, в котором бизнесмен выступал от имени собственников спорных земельных участков.
В феврале Стародубцев был пойман сотрудниками ФСБ с поличным при получении части оговоренной суммы. Возбуждение уголовного дела в отношении него стало возможным только в октябре из-за соблюдения процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей региона.
В ближайшее время следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании Стародубцеву меры пресечения в виде ареста. Дело в отношении его сообщников было возбуждено ранее,
Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника главка СКР по Москве Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток. Дело передано в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
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