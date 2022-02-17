В три-четыре раза: россияне выходят на улицы, увидев счета за отопление

Москва, Оренбург, Саратов, Йошкар-Ола, Казань, Сыктывкар, Пермь и другие города столкнулись с резким ростом цен на отопление. На севере столицы недавно даже произошёл локальный уличный бунт недовольных необоснованными цифрами в платёжках местных жителей. В ряде регионов ситуацией заинтересовались местные прокуратуры и другие государственные органы, а когда стало понятно, что проблема вышла на федеральный уровень, на неё пришлось отреагировать чиновникам ФАС. Антимонопольщики пообещали выяснить, не нарушают ли ресурсоснабжающие компании закон. Коммунальщики и некоторые чиновники на местах уверяют, что виной всему каждый год повторяющаяся ситуация — январские холода, из-за которых расход топлива на обогрев был больше, чем в декабре, что и отразилось в платёжках. Однако, как выяснил NEWS.ru, в некоторых субъектах из-за погодных особенностей последних месяцев декабрь был непривычно теплее января либо разница между ними была менее существенной, чем это бывает обычно.

Под ударом «генерала Мороза»

В Федеральной антимонопольной службе обещали проверить сведения «о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства». Пресс-служба ведомства напоминает, что конечные тарифы в стране рассчитывают и утверждают региональные органы власти, а федеральный кабмин «определяет размер индекса платы граждан за коммунальные услуги в полном соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики», уверяют чиновники. Они советуют россиянам, которым коммунальные и ресурсоснабжающие структуры выставили неадекватные ценники вследствие махинации с расчётами, «обращаться в Государственную жилищную инспекцию».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также в ФАС заявили, что с 1 июля 2021 года рост тарифов за коммунальные услуги составил не более 3,1%. И это законно, потому что правительство разрешило повышать их для россиян в таком объёме.

Только в феврале сигналы о необоснованном росте цен за отопление поступали из нескольких регионов. Так, в Татарстане в начале месяца жителям домов в Казани пришли корректировки, в результате некоторые горожане столкнулись со взлётом цен за отопление на 400%, по состоянию на 15 февраля им продолжают выставлять «космические цены за отопление». Аналогичная ситуация имела место в Набережных Челнах, мэр которых потребовал от тепловиков извиниться , если цифры завышены незаконно. На ситуацию отреагировал президент субъекта Рустам Минниханов, поручив подчинённым разобраться с жалобами жителей городов республики.

На рост недовольства высокими ценами за отопление отреагировали власти Саратова. Мэр города Михаил Исаев со ссылкой на жителей говорит, что в некоторых случаях местные жители столкнулись с ростом цен на коммунальный ресурс за январь в полтора-два раза по сравнению с предыдущими месяцами. По его словам, такая же ситуация была годом ранее. Ресурсоснабжающая компания (местный филиал корпорации «Т плюс») уверяет, что все начисления за отопление и горячую воду были произведены корректно и поскольку в январе было холоднее, фактическое потребление энергоресурсов в этом месяце превысило декабрьские объёмы «в среднем на 20–30%».

Теплоэлектроцентраль Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немало жалоб поступило властям от жителей Республики Коми. В результате 15 февраля прокуратура субъекта начала «проверку законности корректировок платы за отопление, произведённых теплоснабжающими организациями». В Марий Эл жители жалуются на трёхкратное удорожание тепла, в ТЭЦ-1 Йошкар-Олы, как и саратовские тепловики, поспешили объяснить столь стремительный взлёт расценок якобы тем, что «температура наружного воздуха с октября 2021-го по январь 2022-го понижалась, соответственно, увеличивалось количество потреблённой тепловой энергии на отопление и размер платы». Такую же причину взлёта платы на отопление назвали энергетики в Оренбурге, жители которого также возмущены происходящим, а прокуратура региона готовит на 18 февраля горячую линию по этой «горячей» теме.

Пермские тепловики из местного филиала корпорации «Т плюс» в ответ на негодование горожан назвали повышение расценок на тепло за январь традиционным из-за «сильного похолодания»:

Чем холоднее на улице, тем больше тепла отпускается в сеть, соответственно, тем выше может быть теплопотребление и больше суммы в квитанциях. При начислениях платежей за тепло учитывается объём теплоэнергии, поступившей в дом: фактическое потребление, зафиксированное общедомовым прибором учёта, или, при его отсутствии, рассчитанное по нормативам. Формирование платёжки для конкретного клиента (лицевого счёта) осуществляется пропорционально площади его квартиры.

На московских изогнутых улицах

Если в провинции в основном недовольство стоимостью главной зимней коммунальной услуги локализуется на уровне постов в соцсетях, обращений в ответственные структуры и собраний у подъездов, то в Москве на днях протестная волна вылилась на улицы. Так, 13 и 14 февраля сотни жителей района Коптево на севере столицы устраивали массовые сходы против перерасчёта объёма потреблённой тепловой энергии, из-за которого сумма в платёжках за январь, по некоторым данным, подскочила у ряда граждан на 500% — с 4 тысяч до 20 тысяч рублей.

Участники мероприятия собирали подписи под обращениями в правительство Москвы и прокуратуру с требованием пересмотреть суммы, указанные в платёжках. При этом завышенные платежи пришли только в дома, обслуживаемые частными управляющими компаниями «Лаки Бизнес» и «ЕвроТрэвэл 1», а также «Лимк» и «Макс XXI» (первая и вторая компании связаны между собой общими учредителями, как и третья с четвёртой). Их представители якобы утверждали , что в ПАО «МОЭК» обнаружили перерасход тепловой энергии, который решили переложить на плечи рядовых жителей. Похожая ситуация возникла также в Войковском, Тимирязевском, Головинском и Бабушкинском районах Москвы, а также в Ховрино и Жулебино. При этом после уличных выступлений в Коптево жители разных частей столицы столкнулись с тем, что управляющие компании решили убавить отопление.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Перерасчётом, по информации, которую озвучивает издание Readovka, занимался единый информационно-расчётный центр, подведомственный департаменту ЖКХ Москвы. Последний, как пообещали в мэрии Москвы, «проведёт проверку обоснованности начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево».

В соответствии с требованиями федерального законодательства проводится корректировка платежей за отопление. В этих документах установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объёма. По итогам года проводится корректировка стоимости до фактического объёма поставленной в жилой дом тепловой энергии, — говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

Территориально-климатическое

За исключением Москвы и Татарстана, в перечисленных субъектах главным поставщиком тепла является упомянутое ПАО «Т плюс», которое, по данным системы «Контур фокус», контролируется структурами Виктора Вексельберга (к 2018 году он сократил свою долю с 57% до 39% за счёт наращивания присутствия кипрских фирм, часть которых связывали со структурами миллиардера и дружественными ему «израильскими инвесторами»). Однако, как заявил NEWS.ru депутат Госдумы Олег Шеин, никакого скрытого смысла здесь нет и объяснения энергетиков, что во всём виноват мороз, похожи на правду. Он пояснил, что это ежегодная ситуация, связанная с погодным фактором, которая вряд ли приведёт к росту уличных протестов в силу атомизированности и отсутствия «организационных элементов», а также действия «законов о резком ограничении прав на митинги и публичные мероприятия». Однако происходящее станет «лишней соломинкой в копилке общественного недовольства»..

Сам по себе рост тарифов, то есть изменение стоимости гигакалории, — это происходит в июле. Плата за отопление определяется либо по нормативу (если дом не оборудован прибором учёта), либо по счётчику. Норматив с июля 2021 года по июль 2022-го не меняется, увеличение тарифов происходит летом. Если в доме нет прибора учёта тепловой энергии, то, соответственно, никакого роста тарифов посреди зимы быть не может. Но если такой счётчик стоит, то из-за того, что, как правило, в январе или феврале холоднее, чем в ноябре-декабре, есть пиковые ситуации, когда стоимость услуг возрастает. Но они будут смягчаться более низкой оплатой, например, в марте или апреле. Счётчик меряет исходя из объёма потреблённого энергоресурса, а объём потребления в холодные месяцы увеличивается из-за необходимости поддерживать в домах соответствующую температуру. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Центр контроля Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Климатический фактор в виде резкого похолодания в январе по сравнению с декабрём, которым многие объясняют происходящее, похож на правду, если учитывать многолетние погодные показатели. Но именно на рубеже 2021–2022 годов он вызывает некоторые вопросы, если посмотреть на погодные особенности последних месяцев на европейской части страны.

weatherarchive.ru

Согласно данным, обнародованным на портале Weatherarchive, почти во всех субъектах, кроме Оренбурга, декабрь 2021 года выдался холоднее климатической нормы, а температура воздуха в январе 2022-го, за исключением Москвы, была, наоборот, выше среднегодовых значений. При этом в той же Москве и столице Коми, Сыктывкаре, первый месяц этого года на редкость оказался теплее предшествующего. Таким образом, как минимум в двух регионах рост стоимости отопления не связан с увеличением затрат в связи со снижением температурного фона. Да и погодная специфика первых двух месяцев нынешней зимы свидетельствует о меньшем, чем обычно, январском скачке морозов, что в идеале должно было смягчить болезненность перерасчётов. Эти факторы могут свидетельствовать, что в ходе проверки ФАС может прийти к нетривиальным выводам.