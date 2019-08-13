Интернет ныне винят во многих смертных грехах. И в последние годы всё чаще в искажении нашей военной истории. Вот только Интернет — это орудие в неумелых и холодных руках.

Ещё вчера никто не знал о далёком посёлке Дипкун Тындинского района Амурской области. А сегодня этот населённый пункт прославился тем, что там при реставрации памятника воинам Великой Отечественной войны внесли «прогрессивные» коррективы: на барельефах появились солдаты в форме, похожей на натовскую, и вооружённые явно американскими винтовками М-16.

И пока местные власти спешат оправдаться, что к такому историческому выверту они не имеют никакого отношения, уместно вспомнить, что не так давно в самом сердце Москвы, на постаменте памятника гениальному конструктору Михаилу Калашникову въедливые историки обнаружили схему-чертёж немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr-44. Некоторые «шутники» даже видели в этом тонкий троллинг, намёк на то, что конструктор использовал наработки немецкого коллеги Хуго Шмайссера. Чертёж быстренько убрали, но, как говорится, осадочек остался.

К сожалению, таких примеров масса, когда роль историков исполняют юные дизайнеры-креаклы, исходящие из собственных невежественных вкусов. В результате Большой каменный мост в столице украшали плакаты с профилем штатовского эсминца. В подмосковном городке Ивантеевка на День Победы вывесили билборды, на которых красовался экипаж из трёх лётчиков немецкого бомбардировщика Junkers-88 прямо в кабине, а уж надпись под картинкой и вовсе выглядела сущим издевательством — «Они сражались за Родину».

К сожалению, примеров такой исторической профанации хватает. То ветеранов поздравят открыткой, украшенной американским танком «Абрамс». То у общежития Саратовского аграрного университета появится плакат с подбитым под Харьковом нашим танком, на котором ещё и надпись «Чапаев». То партия «Родина» вывесит плакат с американским истребителем F-15, да ещё и подпишет «Родина всегда права!». А у солдата из скульптурной композиции «Прощание славянки» у Белорусского вокзала при открытии обнаружился немецкий карабин Маузер.

И каждый раз звучат экзотические ссылки на молодых дизайнеров, которые в спешке выбрали в очередном фотобанке просто понравившийся им кадр и решили «сделать красиво». И каждый раз начальство приносит свои извинения и обещает, что впредь такое не повторится. Но проходит время, и вновь появляются примеры исторической профанации. Как в последней сводке новостей из далёкого посёлка.

Всё это на фоне постоянных клятв верности памяти павших героев. И ведь заокеанский Госдеп не обвинишь в очередных происках и финансировании грантами невежественных креаклов. Просто спешка, невнимание и полное равнодушие. Но где гарантия того, что завтра опять на каком-нибудь постаменте не обнаружится очередная М-16? Изящное ведь оружие. Многим нравится. Память у нас хорошая, только очень короткая.