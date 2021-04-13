Ксения Бородина разозлила россиян жалобой на закрытие Турции

https://static.news.ru/photo/1bf48840-4d7e-11eb-addb-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина навлекла на себя гнев россиян, выразив недовольство новостью о приостановке авиасообщения с Турцией.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Сербия, Абхазия, Россия, Чёрное море, Карелия, Золотое кольцо — вперёд! Ещё тут пишут, что Дубай летом дешёвый. Ага, 65 градусов самое оно. У нас весь июль распланирован в Турции, — написала Бородина на своей странице в Instagram.

Подобный снобизм не нашёл отклика у подписчиков телезвезды. Пользователи резонно возразили не желающей обратить внимание на внутренний туризм Бородиной, что многие её соотечественники вообще никогда не выезжали за границу России, поскольку не имеют для этого финансовых средств.

«Какая трагедия! А есть люди, которые всю жизнь никуда не летали», «Ну а что, вы же патриоты своей Родины, езжайте», «С твоими деньгами хоть в космос лети», написали пользователи.

Ранее стало известно, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В этой связи в Крыму заявили, что полуостров готов заменить российским туристам турецкие курорты на майские праздники. Об этом писал NEWS.ru.