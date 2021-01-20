Крымский лагерь «Артек» откроется для детей из других регионов с 29 января

https://static.news.ru/photo/f207d2c8-5bc2-11eb-9214-fa163e074e61_660.jpg Фото: artek.org

Международный детский центр «Артек» в Крыму с 29 января снова начнёт принимать детей из других регионов России. С марта 2020 года из-за пандемии коронавируса лагерь могли посещать только те, кто проживает на территории Крымского полуострова.

МДЦ «Артек» открывает свои двери для ребят из регионов, благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией, начиная со второй смены «На пороге научных открытий», которая стартует 29 января текущего года, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы центра.

Отмечается, что администрация лагеря проводит комплекс мероприятий для обеспечения безопасности отдыха детей в условиях пандемии. Для защиты отдыхающих вводятся меры на основании рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава РФ и собственного опыта экспертов МДЦ.

Положительный опыт деятельности «Артека» в течение непростого прошлого года позволил выработать новые регламенты по предупреждению возможного инфицирования. Сотрудники центра проходят тест ПЦР и принимают участие в вакцинации, организованной в приоритетном порядке для сотрудников образовательных организаций, — уточнили в центре.

Дети из разных регионов РФ могут бесплатно получить путёвку в «Артек» за успехи в учёбе, творчестве, спорте. Ребёнок может зарегистрироваться на сайте артек.дети и описать свои достижения за последние три года, чтобы попасть в список претендентов на бесплатный отдых в лагере.

NEWS.ru писал, что в сентябре лагерь «Артек» опроверг сообщения о вспышке коронавируса среди отдыхающих.