Крымских медиков поймали на подделке сертификатов о вакцинации

В Крыму полиция пресекла выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Согласно материалам расследования, должностные лица одного из медучреждений выдали в марте - апреле пятерым гражданам фальшивые сертификаты о прививках вакциной «Спутник V». Фактически те вакцинированы не были и тем самым подвергли угрозе заражения коронавирусом других лиц.

В случае признания подозреваемых виновными по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» им грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что в Красноярске медсестра одной из поликлиник подделала 50 сертификатов о вакцинации. Фальшивки она за деньги передавала гражданам.

В Москве с начала года изъяли свыше 700 поддельных сертификатов о прививках. Возбуждено более 60 уголовных дел, обвинения предъявлены 25 подозреваемым.