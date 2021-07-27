Крымских медиков поймали на подделке сертификатов о вакцинации

В Крыму полиция пресекла выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте МВД России.
Согласно материалам расследования, должностные лица одного из медучреждений
В случае признания подозреваемых виновными по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» им грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф.
Ранее сообщалось, что в Красноярске медсестра одной из поликлиник подделала 50 сертификатов о вакцинации. Фальшивки она за деньги передавала гражданам.
В Москве с начала года изъяли свыше 700 поддельных сертификатов о прививках. Возбуждено более 60 уголовных дел, обвинения предъявлены 25 подозреваемым.