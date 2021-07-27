16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Крымских медиков поймали на подделке сертификатов о вакцинации

10:16, 28 июля 2021
Крымских медиков поймали на подделке сертификатов о вакцинации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Крыму полиция пресекла выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Согласно материалам расследования, должностные лица одного из медучреждений выдали в марте - апреле пятерым гражданам фальшивые сертификаты о прививках вакциной «Спутник V». Фактически те вакцинированы не были и тем самым подвергли угрозе заражения коронавирусом других лиц.

В случае признания подозреваемых виновными по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» им грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что в Красноярске медсестра одной из поликлиник подделала 50 сертификатов о вакцинации. Фальшивки она за деньги передавала гражданам.

В Москве с начала года изъяли свыше 700 поддельных сертификатов о прививках. Возбуждено более 60 уголовных дел, обвинения предъявлены 25 подозреваемым.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео