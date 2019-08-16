https://static.news.ru/photo/10c98a88-c0da-11e9-b78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Крымско-татарский народ после воссоединения Крыма с Россией переживает период бурного развития. Об этом говорится в обращении участников форума, который прошёл 17 августа в Симферополе.

Укрепились межнациональные отношения. Крымские татары реабилитированы, в местах компактного проживания репатриантов строятся дороги, подключаются газ, свет и вода, ведётся строительство жилья, — говорится в тексте обращения.

В нём также указывается, что на полуострове за пять лет построены Крымский мост, две крупные электростанции и аэропорт, возводятся республиканская больница и федеральная трасса.



В крымско-татарском форуме приняли участие более 500 делегатов. Организаторами мероприятия стали общественное движение крымских татар «Къырым» и Совет крымско-татарского народа.

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская обнаружила парадокс в развитии полуострова. Согласно её наблюдениям, Крым в составе Украины был открыт всему миру, но «тихо загибался», а в составе России он активно развивается вопреки санкциям. Она также отметила, что весь мир ополчился против воли крымчан, но несмотря ни на что, жизнь на полуострове становится всё лучше и лучше.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.