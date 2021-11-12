Крупным фитнес-клубам в России снизят арендную плату до 20%

Переживающие кризис на фоне ужесточения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, крупные российские фитнес-клубы смогли договориться с владельцами недвижимости по вопросу снижения арендной платы. Теперь за размещение некоторых объектов спортиндустрии оплата будет на 10–20% ниже, сообщила ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Большинство крупных игроков из топ-10, а также крупные региональные сети провели переговоры с арендодателями о предоставлении скидок в связи с нерабочими днями и другими ограничениями. Некоторым удалось добиться скидок по ряду объектов в размере 10–20%, — сказала она.

При этом в данном бизнес-сообществе говорят о том, что «этого недостаточно, чтобы восполнить кассовый разрыв, связанный с резким падением объёмов продаж».

По словам Силиной, около 80% фитнес-клубов в стране работают на площадях, взятых в аренду. Из-за этого организация предлагает властям «внедрить снижение налогов на землю, имущество и отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения для владельцев коммерческой недвижимости, которые предоставляют площади в аренду фитнес-операторам для того, чтобы арендодатели пошли на понижение стоимости арендных платежей».

Как пояснила глава Национального фитнес-сообщества, фитнес-отрасль только за 2020 год лишилась в совокупности около 65 млрд рублей, из сферы ушло порядка 30% игроков. Первые шаги к восстановлению выручки наметились в феврале 2021 года, но в итоге приблизиться к докризисному уровню не удалось.

Дополнительным испытанием стало введение нерабочих дней в ряде регионов, которые сократили продажи в октябре в среднем по России на 25,7%. По нашим оценкам, в период нерабочих дней только в пределах московского рынка — 47% от общероссийского объёма — отрасль потеряла около 2 млрд 373 млн рублей. Но после открытия клубов рынок фитнес-услуг начал показывать небольшое оживление, — добавила Силина.

Ранее Роспотребнадзор в Петербурге потребовал провести обязательную вакцинацию среди работников сферы образования, учреждений здравоохранения и социальной защиты, предприятий обслуживания и многих других. Под требования попадают и сотрудники фитнес-центров. До 15 ноября каждый сотрудник обязан сделать прививку хотя бы первым компонентом.