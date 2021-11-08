Стало известно, кого в Петербурге отстранят от работы за отказ от прививки

Роспотребнадзор в Петербурге потребовал провести обязательную вакцинацию среди работников сферы образования, учреждений здравоохранения и социальной защиты, предприятий обслуживания и многих других. До 15 ноября каждый сотрудник обязан сделать прививку хотя бы первым компонентом, — работодатели имеют право лишить рабочего места в случае отказа. Об этом пишут «Невские Новости».
Так, например,
Привиться обязаны служащие музеев, кинотеатров, библиотек, концертных залов и другие сотрудники сферы культуры. Новые правила затрагивают также работников салонов красоты, прачечных, бань, саун, спа-салонов, фитнес-центров и других физкультурно-оздоровительных комплексов.
Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Однако продолжат действовать ограничения на ночную работу некоторых общественных заведений.