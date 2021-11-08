16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Стало известно, кого в Петербурге отстранят от работы за отказ от прививки

18:15, 08 ноября 2021
Стало известно, кого в Петербурге отстранят от работы за отказ от прививки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Роспотребнадзор в Петербурге потребовал провести обязательную вакцинацию среди работников сферы образования, учреждений здравоохранения и социальной защиты, предприятий обслуживания и многих других. До 15 ноября каждый сотрудник обязан сделать прививку хотя бы первым компонентом, — работодатели имеют право лишить рабочего места в случае отказа. Об этом пишут «Невские Новости».

Так, например, пройти обязательную вакцинацию должны работники сферы образования, предприятий обслуживания, торговли, курьерской доставки, учреждений здравоохранения и социальной защиты транспорта, общепита, такси, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также бытовых услуг.

Привиться обязаны служащие музеев, кинотеатров, библиотек, концертных залов и другие сотрудники сферы культуры. Новые правила затрагивают также работников салонов красоты, прачечных, бань, саун, спа-салонов, фитнес-центров и других физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Однако продолжат действовать ограничения на ночную работу некоторых общественных заведений.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео