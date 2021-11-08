Стало известно, кого в Петербурге отстранят от работы за отказ от прививки

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Красноярские учащиеся школы № 4 пожаловались на видеонаблюдение в туалете. Однако в управлении образования города сообщили, что это муляж и в учебном заведении его установили с согласия родителей школьников, сообщает «Подъём».

Главное управление образования проводит проверку по данному факту: насколько была целесообразна установка, насколько это вообще соответствует законодательству, даже если это муляж, — рассказали изданию в организации. Предполагается, что имитация видеонаблюдения...