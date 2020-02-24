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Самые сильные температурные отклонения от нормы ожидаются в ближайшее время в Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Максимальное значение положительных отклонений от нормы можно увидеть на севере Западной и Средней Сибири. Туда будут идти тёплые воздушные массы из Атлантики. Так как сами температуры там обычно низкие, положительное...