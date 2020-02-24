Писатель, критик и переводчик Хуан Эдуардо Суньига скончался на 102-м году жизни в Мадриде. Он был одним из крупнейших специалистов по русской литературе в стране.
Учёный выпускал книги о творчестве русских писателей. Среди его работ «Загадка Тургенева», «Перстень Пушкина» и «Из заснеженных лесов»,
Как ранее писал NEWS.ru, 24 февраля сотрудница Национального аэрокосмического агентства США Кэтрин Джонсон умерла в возрасте 101 года. Её расчёты помогли экспедиции «Аполлон 11» вернуться с Луны на Землю. Также она работала над полётом первого американца в космос Алана Шепарда и первого гражданина США, вышедшего на орбиту Земли, Джона Глена.
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