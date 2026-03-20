Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников

Автомошенники манипулируют с помощью страха потери и иллюзии дефицита времени, рассказала Lenta.ru кризисный психолог Варвара Ликунова. Она отметила, что чаще всего они применяют однотипные фразы.

Они четко понимают, на что давить. Прежде всего, речь идет про страх потери («вы потеряете задаток», «машину сейчас заберут»), дефицит времени («решать нужно прямо сейчас»), авторитет («предложение от дилера», «с вами свяжется представитель») и жадность («цена ниже рынка», «очень хорошая скидка до завтра»), — рассказала Ликунова.

Психолог подчеркнула, что подозрения должны вызвать и слишком выгодные предложения. По ее словам, эмоциональное напряжение способно снизить критическое мышление — она посоветовала привлечь к сделке третью сторону, это может быть друг, родственник или юрист.

Ранее автоюрист Кирилл Форманчук рассказал, что сделки на покупку автомобиля иногда признают недействительными, однако такое явление не носит массового характера. Он отметил, что подобная схема может работать в две стороны.