20 марта 2026 в 10:45

Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников

Автомошенники манипулируют с помощью страха потери и иллюзии дефицита времени, рассказала Lenta.ru кризисный психолог Варвара Ликунова. Она отметила, что чаще всего они применяют однотипные фразы.

Они четко понимают, на что давить. Прежде всего, речь идет про страх потери («вы потеряете задаток», «машину сейчас заберут»), дефицит времени («решать нужно прямо сейчас»), авторитет («предложение от дилера», «с вами свяжется представитель») и жадность («цена ниже рынка», «очень хорошая скидка до завтра»), — рассказала Ликунова.

Психолог подчеркнула, что подозрения должны вызвать и слишком выгодные предложения. По ее словам, эмоциональное напряжение способно снизить критическое мышление — она посоветовала привлечь к сделке третью сторону, это может быть друг, родственник или юрист.

Ранее автоюрист Кирилл Форманчук рассказал, что сделки на покупку автомобиля иногда признают недействительными, однако такое явление не носит массового характера. Он отметил, что подобная схема может работать в две стороны.

КСИР отчитался о новых мощных ударах по объектам США на Ближнем Востоке
В психлечебнице Петербурга раскрыли состояние блогера Ильи Ремесло
Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов
Жителям Краснодарского края рассказали о загрязнении реки Кубань
«Настоящий мужчина»: Дворцов предположил, что долг Лерчек погасил экс-муж
Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Бюджету пообещали миллиарды рублей ежедневно за счет водителей без ОСАГО
Деревянный ящик из леса привел россиянина прямиком на нары
Экс-зампредов кабмина Ивановской области осудили на 10 лет за коррупцию
Суд решил судьбу ивановских чиновников-коррупционеров
Юрист дал советы, как правильно поменять батареи в квартире
Энергетик ответил, при каком условии неизбежен скачок цен на нефть и газ
Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном
Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском
Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей
На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее
Минобороны России назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов
Немецкий дипломат сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся
Страна-сосед России начала массово вакцинировать скот
Внимательность тренера спасла жизнь спортсмену
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
