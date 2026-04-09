09 апреля 2026 в 07:30

Водителям рассказали, какие детали машины нуждаются в ремонте весной

«АвтоГрузЭкс»: весной прежде всего стоит проверить тормозную систему автомобиля

Весной необходимо провести тщательную проверку тормозной системы автомобиля, заявил NEWS.ru ведущий эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс» Роман Колесниченко. По его словам, после зимнего сезона также следует отполировать или заменить фары, которые могли повредиться из-за реагентов.

Зимняя эксплуатация оставляет следы даже на самом надежном автомобиле. Отсутствие весенней диагностики может привести к неожиданному износу важных систем и другим проблемам. Зимой машина передвигается по дорогам с противогололедным покрытием, состоящим из абразивных материалов. Явные признаки попадания реагентов между деталями тормозной системы и износа колодок — скрипы, свист или металлический скрежет. Если остаточная толщина фрикционного материала меньше заявленной в инструкции по эксплуатации, большинство производителей рекомендуют замену, — предупредил Колесниченко.

Он подчеркнул, что после зимы у водителей часто возникают проблемы с коррозией подвески. По словам эксперта, признаками могут быть посторонние звуки, такие как скрипы, хрусты и щелчки при поворотах или при преодолении неровностей. Специалист также отметил, что для удаления соли, грязи и песка с металлических деталей подвески необходимо тщательно ее промыть.

Фары головного света и дневные ходовые огни также страдают от реагентов и абразивной взвеси. Химические составы оседают на оптике, вызывая помутнение пластика, микротрещины и потерю прозрачности. Одновременно песок и мелкий щебень, поднимаемые впереди идущими машинами, действуют как пескоструй, затирая поверхность линз и рассеивателей. В итоге эффективность освещения снижается, а при длительной эксплуатации без защиты может потребоваться не полировка, а полная замена оптики, — добавил Колесниченко.

Кроме того, по его словам, следует обратиться в техцентр и дополнительно проверить состояние мотора на наличие конденсата, который образуется из-за больших температурных колебаний. Эксперт подчеркнул, что если влага сильно накопится в двигателе внутреннего сгорания, то это может изменить химический состав масла и значительно снизить ресурс двигателя.

Ранее директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина, заявила, что в 2026 году российские водители часто превышают скорость. По ее словам, отсутствие страхового полиса на автомобиль также остается одним из самых частых нарушений.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

