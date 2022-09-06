Криминалист высмеял слова Альбац про арест через «три-четыре недели» Криминалист Игнатов назвал дилетантским заявление Альбац про ее арест через «три-четыре недели»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Евгения Альбац

Заявление главреда и учредителя журнала The New Times Евгении Альбац (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) про ее арест через «три-четыре недели» вызывает смех, заявил NEWS.ru бывший оперативный сотрудник МВД России, криминалист Михаил Игнатов. Эксперт подчеркнул, что гражданин не может знать, кто и когда их арестует и арестует ли вообще.

У меня всегда вызывает смех, когда люди начинают [подсчитывать] — мне до ареста осталась неделя, две, три, десять дней. Откуда они могут знать, что им, чего и как осталось. Если человек находится в оперативной разработке, то она ведется скрытно. Это все дилетантские суждения — мне осталось до ареста столько...а меня завтра арестуют. Никто вам не скажет никогда, когда и кто вас арестует. Может вас вообще никогда не арестуют. Такое тоже может быть, — рассказал Игнатов.

Собеседник добавил, что подобные формулировки — «обывательская фантазия», попытки привлечь к себе внимание, вызвать жалость.

Накануне Альбац заявила, что уехала из России в США, испугавшись ареста. Она напомнила, что на нее было заведено четыре административных дела за фейки о спецоперации РФ на Украине. При этом Альбац не пояснила, за что именно ее должны арестовать. Она добавила, что перед отъездом советовалась с оппозиционером Алексеем Навальным, который поддержал ее решение. Теперь, по ее словам, она будет преподавать в Нью-Йоркском университете. По словам журналистки, до ее ареста оставалось «три-четыре недели».

Ранее на Альбац были составлены четыре административных протокола. В Роскомнадзоре заявили, что на сайте The New Times публиковались недостоверные данные о ходе специальной операции РФ на Украине. Ведомство напомнило, что законодательство о СМИ «не допускает злоупотребления свободой массовой информации» и предусматривает административную ответственность за подобного рода нарушения «даже в случае удаления редакцией СМИ таких материалов».