Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 03:17

Кремовая текстура и нереальный аромат — обожаю готовить этот паштет к завтраку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот паштет — мой любимый вариант быстрого и питательного завтрака. Нежный, без лишнего жира, он отлично сочетается с тостами и свежими овощами, даря чувство сытости надолго.

Для паштета мне понадобится: куриная печень (500 г), морковь (1 шт.), лук (1 головка), сливки 10% (100 мл), мягкий творог 5% (2 ст. л.), соль, перец.

Печень промываю, очищаю от пленок и желчных протоков. Заливаю горячей водой на 10–15 минут — это убирает возможную горечь. Лук и морковь нарезаю мелким кубиком и пассерую на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Сливаю воду с печени, добавляю ее к овощам и тушу на среднем огне 7–10 минут, пока весь розовый цвет внутри не исчезнет. Вливаю сливки комнатной температуры, добавляю соль и перец по вкусу, тушу еще 5 минут. Важно не пересушить печень. Сразу же перекладываю всю горячую массу в высокий стакан и пробиваю погружным блендером до однородности. Добавляю мягкий творог и снова взбиваю до шелковистой, кремовой текстуры. Перекладываю паштет в контейнер или форму и убираю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Подаю с тостами, гренками или свежим багетом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Читайте также
Талоны на продукты предложили вернуть в российском регионе
Москва
Талоны на продукты предложили вернуть в российском регионе
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Европа
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Курицу больше не жарю. Готовлю бедрышки по-грузински в обалденном маринаде — нужны курочка, аджика и сливки
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю бедрышки по-грузински в обалденном маринаде — нужны курочка, аджика и сливки
Куриные голени по-царски: обалденная курочка в сливочно-сырном соусе — объедение из простых продуктов
Общество
Куриные голени по-царски: обалденная курочка в сливочно-сырном соусе — объедение из простых продуктов
Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество
Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
еда
рецепты
курица
паштеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Волгоград ночью 6 ноября: взрывы, разрушения, погибшие
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Более тысячи тонн российского зерна отправили в Армению новым маршрутом
Юрист ответил, как общепиту соблюдать новые правила выдачи кассовых чеков
Появились новые подробности о послании президента Федеральному собранию
Названы главные преимущества дома перед квартирой
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Стало известно о массированной атаке ВСУ на Волгоградскую область
«Прошлогодние идеи»: военэксперт о бесполезности срочных контрактов в ВСУ
Детские сим-карты: зачем их могут ввести, все плюсы и минусы
Еще два российских аэропорта приостановили свою работу
Ночное небо Москвы озарила таинственная вспышка
Три российских аэропорта начали работать в особом режиме
Россиянам объяснили, являются ли сплетни на работе грехом
В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ
Россиянам объяснили, как выявить утечку газа в домашних условиях
Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда
«Зенит» проиграл «Динамо» спустя 18 матчей без поражений дома
Трамп заявил, что Путин 10 лет пытался урегулировать кризис на Украине
Российские военные заявили о скором освобождении Купянска
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.