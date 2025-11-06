Кремовая текстура и нереальный аромат — обожаю готовить этот паштет к завтраку

Этот паштет — мой любимый вариант быстрого и питательного завтрака. Нежный, без лишнего жира, он отлично сочетается с тостами и свежими овощами, даря чувство сытости надолго.

Для паштета мне понадобится: куриная печень (500 г), морковь (1 шт.), лук (1 головка), сливки 10% (100 мл), мягкий творог 5% (2 ст. л.), соль, перец.

Печень промываю, очищаю от пленок и желчных протоков. Заливаю горячей водой на 10–15 минут — это убирает возможную горечь. Лук и морковь нарезаю мелким кубиком и пассерую на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Сливаю воду с печени, добавляю ее к овощам и тушу на среднем огне 7–10 минут, пока весь розовый цвет внутри не исчезнет. Вливаю сливки комнатной температуры, добавляю соль и перец по вкусу, тушу еще 5 минут. Важно не пересушить печень. Сразу же перекладываю всю горячую массу в высокий стакан и пробиваю погружным блендером до однородности. Добавляю мягкий творог и снова взбиваю до шелковистой, кремовой текстуры. Перекладываю паштет в контейнер или форму и убираю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Подаю с тостами, гренками или свежим багетом.

