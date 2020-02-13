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Женщина с плакатом «Водонаева права» встала на проходной здания УВД по Центральному административному округу Москвы, куда телеведущую вызвали на опрос. Полицейские не выгоняют пикетчицу.

Алёна Водонаева прибыла в УВД, чтобы разъяснить позицию по заявлению слесаря из Йошкар-Олы, который посчитал оскорбительным публикацию телеведущей о «быдле, рожающем ради материнского капитала», сообщает РИА Новости. Полицейские запретили находящимся...