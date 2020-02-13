Владислав Шапша Владислав Шапша Фото: iobninsk.ru

Глава РФ Владимир Путин назначил Владислава Шапшу врио руководителя Калужской области. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Назначить Шапшу Владислава Валерьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Калужской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Калужской области, — говорится в сообщении.

Этим же распоряжением президент принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора. Должность занял Анзор Музаев. Соответствующее распоряжение вступило в силу 13 февраля 2020 года. Прежний глава ведомства Сергей Кравцов перешёл в Министерство просвещения.

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