Глава РФ Владимир Путин назначил Владислава Шапшу врио руководителя Калужской области. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Назначить Шапшу Владислава Валерьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Калужской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Калужской области, — говорится в сообщении.
Этим же распоряжением президент принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора. Должность занял Анзор Музаев. Соответствующее распоряжение вступило в силу 13 февраля 2020 года. Прежний глава ведомства Сергей Кравцов перешёл в Министерство просвещения.