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Песков: Кремль доверяет официальной статистике по коронавирусу

13:08, 07 октября 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле считают верными данные о числе заразившихся коронавирусной инфекцией в России. Причин сомневаться в этой информации нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «сбор всех данных хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы».

Комментируя нарекания на факты отказов гражданам в тестировании на коронавирус под предлогом нежелания ухудшать статистику, Песков призвал обнародовать их.

Это станет поводом для самого тщательного разбирательства, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 граждан погибли, а почти 999,3 выздоровели, писал NEWS.ru.

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