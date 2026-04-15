15 апреля 2026 в 16:14

Кравцов раскрыл, введут ли в России единую школьную форму

Сергей Кравцов
В России не планируется введение единой школьной формы, заявил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, данный вопрос даже не рассматривается.

Вопрос введения единой школьной формы не планируется и не рассматривается, — сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ не собирается менять срок обучения в школах. По словам Кравцова, 11 лет считается оптимальным периодом.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что необходимо учитывать советский опыт воспитания детей при обсуждении идеи возрождения детских общественных организаций. Речь идет о возможном возвращении элементов системы октябрят и комсомола с учетом прежних ошибок.

Ранее Кравцов информировал, что выпускные торжества в российских школах рекомендовано организовать 27 июня 2026 года. Ключевая задача — обеспечить единообразные и благоприятные обстоятельств для детского досуга на территории всех субъектов федерации. При этом 27 июня — лишь рекомендация, финальное слово в этом вопросе сохраняется за администрациями на местах.

