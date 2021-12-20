Красноярская ФСИН проверит сообщения о пытках заключённых

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю намерено провести проверку после появившегося в Интернете видео избиений осуждённых, говорится в сообщении на сайте ведомства. Одна из записей была сделана, предположительно, в исправительном учреждении этого региона. Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своём YouTube-канале новые видео с пытками из колоний в России.

По материалам, размещённым в сети Интернет и средствах массовой информации, ГУФСИН России по Красноярскому краю будет проведена проверка, — отметили в ведомстве.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своём YouTube-канале новые видео с пытками из колоний в России. На одном из них видно, как сотрудники колонии жестоко избивают осуждённого. В описании к опубликованным записям говорится, что это только 1% из того архива, который имеется в распоряжении правозащитников.

Тем временем в Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Как уточнил сенатор Андрей Клишас, проект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений. Согласно тексту документа, за подобные действия виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Как прокомментировал законопроект руководитель отдела расследований в Оренбургском филиале Комитета против пыток Сергей Бабинец, формулировка законопроекта о наказании за пытки в тюрьмах напоминает практически нерабочую статью 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний». Правозащитник объяснил, что по ней за пытки наказывают только следователей и дознавателей, которые принуждают к даче показаний. По его словам, ни оперативники, ни сотрудники ФСИН туда не подпадают. И если новый закон будет иметь подобные формулировки, то эта статья будет нерабочей.